Polizei Steinfurt / Westerkappeln, Einbruch gemeldet

Westerkappeln, Einbruch gemeldet

Westerkappeln - In ein Wohnhaus im Außenbereich von Westerkappeln ist eingebrochen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und dann in einigen Zimmern nach Wertgegenständen gesucht. Was sie dabei gestohlen haben, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Heerstraße, Hügelstraße oder der Straße Im Hook verdächtige Personen und insbesondere verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben. Die Täter müssen dort in der Zeit zwischen Montagvormittag (02.04.2018), 11.20 Uhr und Dienstagmittag (03.04.3018), 13.50 Uhr unterwegs gewesen sein. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

