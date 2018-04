Polizei Steinfurt / Westerkappeln, Schüsse in Wohnung - ...

Westerkappeln, Schüsse in Wohnung - 22-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Westerkappeln - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster Unbekannte Täter versuchten am frühen Montagmorgen (2.4., 2:42 Uhr) in eine Wohnung im Ortskern von Westerkappeln einzudringen. Dabei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Schussabgabe auf den 22-jährigen Wohnungsinhaber. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes wurde beim Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Götze eingerichtet. "Bislang haben wir noch keine Hinweise auf das Motiv für die Tat. Wir fahnden mit Hochdruck nach den Tätern", erklärte Thomas Götze. Möglicherweise haben aufmerksame Zeugen die Täter beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape unter der Rufnummer 01722913810 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200