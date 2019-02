Polizei Steinfurt / Westerkappeln, Unfallflucht

Westerkappeln, Unfallflucht

Westerkappeln - In der Nacht von Dienstag, 19.02.2019, 23.45 Uhr, auf Mittwoch, den 20.02.2019, 00.30 Uhr, wurden in Westerkappeln, am Kreisverkehr Mettinger Straße, durch ein unbekanntes Fahrzeug zwei Verkehrszeichen komplett mit der Verankerung aus dem Boden gerissen und beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt 3.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

