Polizei Steinfurt / Westerkappeln, Verkehrsunfall

Westerkappeln, Verkehrsunfall

Westerkappel - Bei einem Verkehrsunfall auf der Mettener Straße, Höhe Einmündung Langenstraße, sind am Dienstagnachmittag (28.08.2018), gegen 13.40 Uhr, zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 66-jährige Autofahrerin aus Lotte wollte aus der Langenstraße kommend nach rechts auf die vorfahrtberichtigte Mettener Straße (K 33) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, dass auf der Mettener Straße einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw überholte. Die 66-jährige Frau und ihr 14-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der 61-jährige Taxifahrer und ein 8-jähriger Fahrgast wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Verletzen wurden mit Rettungswagen in Osnabrücker Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 31.000 Euro.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200