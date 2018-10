Polizei Steinfurt / Westerkappeln, Verkehrsunfall, zwei Personen ...

Westerkappeln, Verkehrsunfall, zwei Personen verletzt

Westerkappeln - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (10.10.2018), gegen 17.45 Uhr, ereignet hat, sind zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Radfahrer aus Lotte und eine 55jährige Radfahrerin aus Westerkappeln befuhren auf der Bramscher Straße in Höhe der Hausnummer 46 entgegengesetzt einen Fuß- und Radweg, der für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist. In einer unübersichtlichen Kurve stoßen beide Fahrräder frontal zusammen. Der 63jährige Radfahrer wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Radfahrerin zieht sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrradfahrer werden in ein Krankenhaus gebracht.

