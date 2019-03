Polizei Steinfurt / Wettringen, Verkehrsunfall

Wettringen, Verkehrsunfall

Wettringen - Bei einem Verkehrsunfall in Rothenberge ist am Freitagnachmittag (22.03.) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer auf der K 61 in Richtung Ochtrup unterwegs. In Höhe Rothenberge 39 wollte er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 49-jährige Zweiradfahrer aus Nordhorn stürzte und wurde schwer verletzt. Er ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200