Polizei Warendorf / Ahlen - 2 Personen leicht verletz nach ...

Ahlen - 2 Personen leicht verletz nach Verkehrsunfall

Warendorf - Am 30.05.2018, 16:10 Uhr kam es auf Höhe der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Kapellenstraße / Hohle Eiche in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 30-jähriger Ahlener fuhr mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Hohle Eiche. An der oben genannten Kreuzung musste er dann mit seinem Mazda verkehrsbedingt halten. Ein 46-jähriger Ahlener Taxifahrer, der sich hinter dem Pkw-Fahrer befand, bemerkte den Bremsvorgang zu spät, und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand minimaler Sachschaden in Höhe von ca. 100,00 Euro. Der 46-jährige blieb unverletzt. Der 30-jährige Ahlener, sowie die 26-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus nach Ahlen gebracht.

