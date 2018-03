Polizei Warendorf / Ahlen - 3 leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Ahlen - 3 leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf - POLWAF; 29.03.2018

Am 29.3.18, gegen 16:45 Uhr fuhr eine 43jährige Vorhelmerin mit ihren beiden 13 und 9 Jahre alten Töchtern die Dorffelder Straße aus Vorhelm kommend in Richtung Ahlen. Kurz vor der Einmündung Am Galgenberg geriet sie mit ihrem VW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein ihr dort entgegenkommender 58jähriger Oelder konnte mit seinem PKW VW nur noch bedingt ausweichen. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw, wurden die 43-jährige und ihre beiden Töchter leicht verletzt. Sie wurden in ein Ahlener und eine Hammer Klinik gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2200 Euro.

