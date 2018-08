Polizei Warendorf / Ahlen. 48-jähriger Fahrradfahrer nach ...

Ahlen. 48-jähriger Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf - Leichte Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 17.08.2018, um 10.35 Uhr, auf der Friederich-Ebert-Straße in Ahlen. Ein 54-jähriger Ahlenerbefuhr mit seinem Pkw die Friederich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Südenmauer/Südstraße. Er beabsichtigte nach rechts in den Westfalendamm abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 48-jährigen Fahrradfahrer. Dieser befuhr den Westfalendamm aus Richtung Weststraße kommend in Fahrtrichtung Im Pattenmeilchen. Der 48-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

