Polizei Warendorf / Ahlen. Bei Alleinunfall leicht verletzt.

Ahlen. Bei Alleinunfall leicht verletzt.

Warendorf - Am 01.04.2018, um 23.15 Uhr befuhr eine 18-jährige aus Ahlen mit ihrem PKW die Straße Südenmauer in Fahrtrichtung Bahnhof in Ahlen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem PKW gegen einen auf der rechten Seite befindlichen Baum (neben der Fahrbahn) und kam anschließend auf der linken Fahrzeugseite auf der Fahrbahn zum stehen. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16000 Euro.

