Polizei Warendorf / Ahlen-Dolberg. Kradfahrer bei ...

Ahlen-Dolberg. Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf - Am Dienstag, 18.09.2018, um 21.40 Uhr, ereignete sich im Bereich der Einmündung Heessener Straße, Haarener Weg in Dolberg ein Verkehrsunfall. Es kam zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad, als eine 59jährige Pkw-Führerin aus Hamm vom Haarener Weg aus in die Heessener Straße in Richtung Hamm einbiegen wollte. Der Kradfahrer, ein 32jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück, war zu diesem Zeitpunkt auf der Heessener Straße in Richtung Dolberg unterwegs. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Kradfahrer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Heessener Straße für ca. eine Stunde voll gesperrt.

