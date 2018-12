Polizei Warendorf / Ahlen-Dolberg - Tageswohnungseinbruch

Ahlen-Dolberg - Tageswohnungseinbruch

Warendorf - Am 05.12.18, zwischen 07.30 Uhr bis gegen 19.00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus an der Straße Lange Wand in Ahlen-Dolberg ein. Im Gebäude wurden die Zimmer durchwühlt. Über die entwendeten Gegenstände konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw