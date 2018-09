Polizei Warendorf / Ahlen-Dolberg. Zwei Verletzte bei ...

Ahlen-Dolberg. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf - Am Freitag, 21.09.2018, um 15.56 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Dolberger Straße / Lambertistraße in Ahlen-Dolberg ein Verkehrsunfall. Ein 29jähriger Pkw-Fahrer aus Ahlen befuhr die Lambertistraße in Richtung Dolberg. Zeitgleich befuhr ein 18jähriger Ahlener die Dolberger Straße mit seinem Pkw in Richtung Ahlen. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen die beiden Pkw-Führer verletzt wurden. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

