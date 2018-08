Polizei Warendorf / Ahlen. Drei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Ahlen. Drei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Warendorf - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 17.08.2018, um 10.50 Uhr, auf der Beckumer Straße in Ahlen ereignete, verletzten sich drei Autofahrerinnen leicht. Eine 45-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Beckumer Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Sie beabsichtigte nach links in die Edisonstraße abzubiegen. Hier musste sie verkehrsbedingt warten. Eine nachfolgende 46-jährige Autofahrerin aus Buchholz erkannte dies und hielt ihren Pkw ebenfalls an. Dies erkannte eine 41-jährige Ahlenerin zu spät und fuhr auf den Pkw der 46-Jährigen auf. Dieser wurde durch die den Zusammenstoß auf den Pkw der 45-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeugführerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Beckumer Straße war für eine Stunde halbseitig gesperrt.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw