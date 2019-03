Polizei Warendorf / Ahlen. Einbruch in Supermarkt - Geldautomat ...

Ahlen. Einbruch in Supermarkt - Geldautomat aufgebrochen.

Warendorf - Bislang unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum von Samstag, 16.03.2019, 22.00 Uhr bis Sonntag, 17.03.2019, 11.50 Uhr in einen Supermarkt im Industriegebiet Kleiwellenfeld in Ahlen ein. Unter massivem Gewaltaufwand wurden Mauern aufgestemmt und sich so Zutritt in das Objekt verschafft. Hier wurde ein Geldautomat angegangen und aus diesem Bargeld in zur Zeit unbekannter Höhe entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, unter der Telefonnr.: 02382-965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

