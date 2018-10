Polizei Warendorf / Ahlen. Fußgänger trat auf die Straße - von ...

Ahlen. Fußgänger trat auf die Straße - von Auto erfasst

Warendorf - Am Montag, 1.10.2018, kam es gegen 12.35 Uhr auf der Zeppelinstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und Auto. Ein 61-jähriger Ahlener betrat von einem Grünstreifen hinter einem Baum stehend die Zeppelinstraße, ohne auf das Fahrzeug eines 21-Jährigen aus Ahlen zu achten, der in Richtung Dolberger Straße fuhr. Der Fußgänger stieß gegen die rechte Fahrzeugseite und wurde zurück auf den Grünstreifen geschleudert. Dabei wurde der Ahlener leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Daher ließen die Beamten den Fußgänger einen Atemalkoholtest durchführen, der sehr deutlich ausfiel.

