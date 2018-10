Polizei Warendorf / Ahlen. Geldspielautomat aufgebrochen

Ahlen. Geldspielautomat aufgebrochen

Warendorf - Am Donnerstag, 25.10.2018, brachen unbekannte Personen zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr in eine Gaststätte in Ahlen, Markt ein. Der oder die Täter brachen in dem Lokal einen Geldspielautomaten auf und flüchteten mit dem Bargeld. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

