Polizei Warendorf / Ahlen. Geparkter PKW an der Görlitzer ...

Ahlen. Geparkter PKW an der Görlitzer Straße beschädigt

Warendorf - In der Zeit von Dienstag (12.03.2019, 18.00 Uhr) bis Donnerstag (14.03.2019,11.00 Uhr) beschädigter ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen geparkten Seat Leon. Das beschädigte Auto stand in der angegebenen Zeit vor einem Haus an der Görlitzer Straße in Ahlen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

