Polizei Warendorf / Ahlen. Hinweise nach Verkehrsunfallflucht ...

Ahlen. Hinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Warendorf - Am Mittwoch, 27.3.2019, kam es zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr am Wetterweg, Höhe Hausnummer 22 in Ahlen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte einen Streifschaden an einem blauen BMW 318i. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

