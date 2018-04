Polizei Warendorf / Ahlen - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ahlen - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf - POLWAF; 30.04.18

Am 30.04.18, gegen 15:10 Uhr kam es in Ahlen auf der Rottmannstraße zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Eine 28-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Opel die Hans-Böckler-Straße in Richtung Rottmannstraße. Eine 9-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem linksseitigen Radweg der Rottmannstraße, von der Straße Am Stockpiper kommend in Richtung Wetterweg. Im Bereich der Einmündung Hans-Böckler-Str. / Rottmannstraße kam es zur Kollision der Fahrzeuge und die 9-jährige kam zu Fall. Dabei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Ein hinzugerufener RTW verbrachte die 9-jährige vorsorglich in ein Ahlener Krankenhaus zur Kontrolle. Ihre Mutter begleitete die 9-jährige.

