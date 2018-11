Polizei Warendorf / Ahlen. Landrat macht sich Bild vor Ort

Ahlen. Landrat macht sich Bild vor Ort

Warendorf - Die Polizei führte am Donnerstag, 15.11.2018 einen kreisweiten Fahndungs- und Kontrolltag durch. Der Behördenleiter Dr. Olaf Gericke informierte sich an den Kontrollstellen in Ahlen und in Dolberg über die bis dahin erfolgten Maßnahmen der Polizei. Die Einsatzkräfte hatten ebenso reisende Täter im Blick wie Autofahrer. In den ersten Stunden der Kontrolle fielen Fahrzeugführer auf weil sie zu schnell fuhren oder verbotenerweise das Handy nutzten.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -