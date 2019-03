Polizei Warendorf / Ahlen. Leerstehendes Wohnhaus durch Brand ...

Ahlen. Leerstehendes Wohnhaus durch Brand beschädigt.

Warendorf - Am Dienstag, 26.03.2019, um 20.11 Uhr, entwickelte sich in einem leerstehenden Reihenhaus an der Straße Nordenmauer in Ahlen ein Feuer. Durch einen Anwohner aus dem Nachbarhaus wurden die Flammen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern zur Zeit noch an.

