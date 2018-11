Polizei Warendorf / Ahlen, Mammutpfad, Gegenstand auf dem Herd ...

Ahlen, Mammutpfad, Gegenstand auf dem Herd vergessen

Warendorf - Am Mittwoch, 07.11.2018, gegen 18:20 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen Feuerschein in einem Wohnhaus am Mammutpfad in Ahlen bemerkt. Er verständigte sofort Feuerwehr und Polizei. Ursache für die Flammen war ein auf einem eingeschalteten Herd vergessener Plastikgegenstand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich keine Person in der Wohnung. Durch die Flammen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 1.000 Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw