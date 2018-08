Polizei Warendorf / Ahlen. Mofa und Kleinkrafträder gestohlen

Ahlen. Mofa und Kleinkrafträder gestohlen

Warendorf - In der Zeit von Donnerstag, 16.08.2018, bis Freitag, 17.08.2018, stahlen unbekannte Täter in der Ahlener Innenstadt ein Mofa und zwei Kleinkrafträder. Am Donnerstag, zwischen 14.30 Uhr und 23:00 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Ulmenhof ein rot-weißes Mofa (Roller) der Marke Kwang Yang. An dem Roller ist ein großes schwarzes Topcase angebracht. An dem Roller befindet sich das blaue Versicherungskennzeichen 234JN.

In der Nacht zu Freitag stahlen der oder die Täter auf dem Föhrenweg ein rot-weißes Kleinkraftrad. Dieses konnte später beschädigt auf einem nahegelegenen Bolzplatz aufgefunden werden.

Am Freitag, zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr, kam es auf der Gemmericher Straße zu dem Diebstahl eines blau-silbernen Motorrollers der Marke Flex Tech. Auch an diesem war ein schwarzes Topcase montiert. An dem Roller befindet sich das blaue Versicherungskennzeichen 547LZD.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

