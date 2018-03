Polizei Warendorf / Ahlen, Mülltonne geriet in Brand.

Ahlen, Mülltonne geriet in Brand.

Warendorf - Am 20.03.2018 gegen 00:28 Uhr geriet in der Heinrich-Sommer-Straße eine unter einem hölzernen Mülltonnenunterstand befindliche Mülltonne in Brand, so dass der Unterstand komplett niederbrannte und an einem angrenzenden Wohnhaus sowie einer Garage leichter Gebäudeschaden entstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte unsachgemäß entsorgte Asche brandursächlich gewesen sein. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

