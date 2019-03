Polizei Warendorf / Ahlen - nach Verkehrsunfall wird flüchtiger ...

Ahlen - nach Verkehrsunfall wird flüchtiger Verursacher gesucht

Warendorf - In der Zeit vom 08.03.19, 19.00 Uhr bis zum 09.03.19, gegen 08.30 Uhr wurde in Ahlen auf der Sedanstraße ein geparkter Fiat Punto beschädigt. Der graue Fiat war in Höhe der Hausnummer 43 abgeparkt und wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer stark beschädigt. Die Polizei bittet den Fahrzeugführer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

