Polizei Warendorf / Ahlen. Ohne Führerschein gefahren - Pkw ...

Ahlen. Ohne Führerschein gefahren - Pkw sichergestellt

Warendorf - Am Montag, 12.11.2018, kontrollierte die Polizei gegen 16.30 Uhr einen Ahlener Autofahrer an der Straße Am Bahndamm in Ahlen. Den Einsatzkräften war bekannt, dass der 48-Jährigen keinen Führerschein besitzt und wiederholt fährt. Daraufhin leiteten die Beamten ein weiteres Ermittlungsverfahren ein. Zusätzlich stellten sie das Fahrzeug des Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten sicher.

