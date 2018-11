Polizei Warendorf / Ahlen. Pkw angefahren und geflüchtet.

Ahlen. Pkw angefahren und geflüchtet.

Warendorf - Am 09.11.2018 zwischen 20:40 Uhr und 20:50 Uhr hatte ein 55-jähriger Ahlener seinen grauen Audi auf einem Parkstreifen entlang der Gersteinstraße in Höhe einer dortigen Firma abgestellt. Vermutlich beim Rangieren oder Wenden hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das geparkte Fahrzeug auf der linken Seite beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

