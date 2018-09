Polizei Warendorf / Ahlen. Pkw auf Kreuzung zusammengestoßen

Ahlen. Pkw auf Kreuzung zusammengestoßen

Warendorf - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 18.09.2018, um 11.20 Uhr auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Ahlen ereignete, verletzte sich eine 30-jährige Autofahrerin schwer. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Emanuel-von-Ketteler-Straße in Fahrtrichtung Zeppelinstraße. An der Kreuzung mit der Feldstraße hielt sie ihr Fahrzeug an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Nachdem diese auf Grünlicht wechselte, beabsichtigte sie die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 82-jährigen Autofahrers. Dieser befuhr die Feldstraße aus Richtung Beckumer Straße kommend. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 30-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzte nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Pkw von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 9.000 Euro.

