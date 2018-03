Polizei Warendorf / Ahlen: Pkw brannte in Lagerhalle

Ahlen: Pkw brannte in Lagerhalle

Warendorf - Am 08.03.18, gegen 17:40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Lagerhalle in Ahlen gerufen. An der Daimlerstraße war nach ersten Ermittlungen ein Pkw in einer Halle in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Durch die Hitze und den Rauch wurde die Lagerhalle ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Ahlen löschte den Brand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 25000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw