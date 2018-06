Polizei Warendorf / Ahlen. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ahlen. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf - Am Dienstag, 05.06.2018, um 15:30 Uhr, ereignete sich in Ahlen im Kreisverkehr Dolberger Str./Im Pattenmeicheln ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin.

Eine 49-jährige Radfahrerin aus Ahlen beabsichtigte von der Dolberger Straße kommend die Straße Im Pattenmeicheln zu passieren, um weiter auf dem Radweg der Dolberger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zu fahren. Ein 42jähriger Ahlener beabsichtigte mit seinem Pkw in den Kreisverkehr von der Straße Im Pattenmeicheln kommend einzufahren, hier kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugführern. In Folge dessen stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw