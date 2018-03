Polizei Warendorf / Ahlen. Rucksack aus Rollator einer Seniorin ...

Ahlen. Rucksack aus Rollator einer Seniorin gestohlen

Warendorf - Unbekannte jugendliche Personen stahlen am Dienstag, 13.3.2018, gegen 11.00 Uhr, einen blauen Eastpack Rucksack aus dem Rollator einer Seniorin, die sich auf einem Fußweg zwischen der Kapellenstraße und der Beethovenstraße in Ahlen befand. Die Tatverdächtigen kamen der 68-Jährigen entgegen und griffen in den Korb des Rollators, in dem der Rucksack lag. Anschließen flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zu den beiden unterschiedlich großen Tatverdächtigen kann lediglich mitgeteilt werden, dass sie Regenjacken trugen, Kapuzen auf hatten und einen schwarzen Regenschirm mit sich führten.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw