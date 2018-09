Polizei Warendorf / Ahlen-Tönnishäuschen. Bei Ausweichmanöver ...

Ahlen-Tönnishäuschen. Bei Ausweichmanöver zu Fall gekommen - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Warendorf - Am Samstag, 01.September 2018 kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Ahlen-Tönnishäuschen. Ein 58-jähriger Mann aus Badbergen (Landkreis Osnabrück) befuhr mit seinem Krad die Landstraße 547 aus Warendorf kommend in Richtung Ahlen. Als er sich mit seinem Krad im Kreisverkehr befand und in Richtung Ahlen ausfahren wollte, fuhr ein bisher nicht bekannter Fahrzeugführer aus Richtung Sendenhorst kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen Kradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 58-jährige dem von rechts kommenden PKW ausweichen. Der Kradfahrer kam zu Fall, der PKW Führer setzte seine Fahrt in Richtung Ahlen-Vorhelm fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

An dem Krad entstand ein Sachschaden, der von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt wird. Bei dem unfallbeteiligten PKW soll es sich um einen schwarzen Audi A4 oder A6 mit Kennzeichen "WAF" handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise zum möglichen Unfallverursacher geben können sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

