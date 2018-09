Polizei Warendorf / Ahlen-Tönnishäuschen. Verkehrsunfall mit Flucht

Ahlen-Tönnishäuschen. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf - Am 01.09.2018 gegen 12:35 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Badbergen mit seinem Motorrad die L547 von Warendorf kommend in Fahrtrichtung Ahlen. In dem Kreisverkehr beabsichtigte er diesen in Fahrtrichtung Ahlen zu verlassen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer der aus Richtung Sendenhorst kam, sei ohne Weiteres in den Kreisverkehr eingefahren, so dass der 58-Jährige ausweichen musste, wobei er stürzte. Der bislang unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Kradfahrer zu kümmern, in Fahrtrichtung Vorhelm. Der Unbekannte fuhr eine schwarz-metallic farbene Limousine, der Marke Audi A6 oder A4. Das Kennzeichen lautet WAF-M???. Der Unbekannte war allein im PKW und konnte wie folgt beschrieben werden: -männlich -ca. 60-65 Jahre alt -kurze graue Haare -trug vermutlich eine Brille. Der 32-Jährige wurde mit dem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

