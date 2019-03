Polizei Warendorf / Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf - Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Mittwoch, 27.3.2019, 17.30 Uhr und Donnerstag, 28.3.2019, 7.45 Uhr an der Straße Im Burbecksort in Ahlen ereignete. Der Unbekannte fuhr gegen einen am Straßenrand stehenden grauen VW Passat und beschädigte diesen an der vorderen linken Seite. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw