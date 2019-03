Polizei Warendorf / Ahlen. Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ahlen. Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Warendorf - Am 23.03.2019, gegen 05:56 Uhrbefuhr ein 25-Jähriger aus Waltrop mit seinem PKW die L 851 von Ahlen in Richtung Sendenhorst. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Der PKW überschlug sich und beschädigte dabei einen angrenzenden Weidenzaun. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden.

