Polizei Warendorf / Ahlen. Verkehrsunfall mit Verletzten

Ahlen. Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf - Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Attendorn befuhr am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 19.30 Uhr, in Ahlen die Feldstraße von der Beckumer Straße kommend und beabsichtigte, die Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Wetterweg zu überqueren. Es kam im Kreuzungsbereich Feldstraße / Emanuel-Von-Ketteler-Straße zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 38-jährigen Ahlenerin, die von der Emanuel-von-Ketteler-Straße nach links in die Feldstraße abbog. Durch den Zusammenstoß wurde die 65-jährige Beifahrerin der 38-Jährigen leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt etwa 2.500 Euro.

