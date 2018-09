Polizei Warendorf / Ahlen. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer ...

Ahlen. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Warendorf - Am Dienstag, 18.09.2018, um 18.20 Uhr, ereignete sich auf der Münsterstraße (L586) in Ahlen, Tönnishäuschen, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Als der 11jährige Ahlener mit seinem Fahrrad die Münsterstraße überqueren wollte, kam es zu einer Kollision mit dem Pkw einer 42jährigen Frau aus Harsewinkel. Der junge Ahlener wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw