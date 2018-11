Polizei Warendorf / Ahlen. Vier Leichtverletzte bei Alleinunfall

Ahlen. Vier Leichtverletzte bei Alleinunfall

Warendorf - Ein Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten ereignete sich am Montag, den 12.11.2018, um 20.40 Uhr, in Ahlen-Tönnishäuschen. Eine 53-jährige Sendenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw die Münsterstraße aus Richtung Tönnishäuschen kommend in Fahrtrichtung Sendenhorst. In Höhe der Bushaltestelle "Blume" verlor die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet nach links in den angrenzenden Straßengraben und kam nach circa 80 Metern zum Stehen. Die 53-Jährige und ihre drei Beifahrer (30, 10 und 3 Jahre alt) verletzten sich hierbei leicht. Rettungskräfte brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser. Der schwer beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12000 Euro. Für die Durchführung der Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Münsterstraße für 30 Minuten.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw