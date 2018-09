Polizei Warendorf / Ahlen. VW Golf erheblich beschädigt und ...

Ahlen. VW Golf erheblich beschädigt und geflüchtet

Warendorf - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Sonntag, 2.9.2018, zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Moscheeparkplatz an der Rottmannstraße in Ahlen gegen ein Auto. Trotz des erheblichen Schadens an dem schwarzen VW Golf flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

