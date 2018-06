Polizei Warendorf / Ahlen. Walstedder Straße, Kradfahrer schwer ...

Ahlen. Walstedder Straße, Kradfahrer schwer verletzt

Warendorf - Am Montag, den 04.06.2018, gegen 21.14 Uhr, kam es auf der Walstedder Straße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer.

Ein 23-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Krad die Walstedder Straße aus Richtung Walstedde kommend in Richtung Innenstadt Ahlen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 23-Jährige in Höhe Brüningswiese die Kontrolle über sein Krad, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Ahlener Krankenhaus.

Die Walstedder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

