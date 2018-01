Polizei Warendorf / Ahlen, Wittekindstraße, Verkehrsunfall mit ...

Ahlen, Wittekindstraße, Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf - Am Samstag, 27.01.2018, zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Wittekindstraße in Ahlen abgestellter schwarzer Opel Corsa von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen der Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

