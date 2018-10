Polizei Warendorf / Ahlen. Zeuge hinterließen Daten - Kontakt ...

Ahlen. Zeuge hinterließen Daten - Kontakt zur Polizei erwünscht

Warendorf - Bereits am Freitag, 12.10.2018 hat sich zwischen 8.15 Uhr und 9.25 Uhr in Ahlen auf der Von-Geismar-Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Unbekannter gegen einen schwarzen, parkenden Mercedes ML fuhr. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und hinterließ an dem beschädigten Mercedes einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs. Allerdings verliefen die sich anschließenden Ermittlungen erfolglos. Die Polizei benötigt zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht weitere Informationen von dem Zeugen. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw