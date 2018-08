Polizei Warendorf / Ahlen. Zeuge machte sich bemerkbar

Ahlen. Zeuge machte sich bemerkbar

Warendorf - Am Sonntag, 19.08.2018, gegen 3.05 Uhr, machte sich ein Zeuge am Museumsplatz in Ahlen bemerkbar, als eine Gruppe Warnbaken in die Werse warf. Entdeckt ließ die Personengruppe von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchtete. Der Ahlener konnte angeben, dass zwei Personen ein dunkles T-Shirt mit einem Jägermeisteraufdruck trugen. Während der Fahndung traf die Polizei auf drei Personen im Alter von 25 bis 29 Jahren, die ein vom Zeugen beschriebenes T-Shirt trugen. Ob das Trio an der Tat beteiligt war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw