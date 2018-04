Polizei Warendorf / Ahlen. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ahlen. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 20.04.2018, um 20.00 Uhr, auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein 44-jähriger Pedelecfahrer befuhr den rechten Radweg der Straße Am Bahndamm aus Richtung Moltkestraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhof. Zeitgleich bog ein auf der Straße in entgegengesetzter Richtung fahrender weißer Pkw Fiat nach links auf einen Parkplatz ab. Hierbei kam der 44-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw Fiat entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vorbeigehende Fußgänger halfen dem 44-Jährigen beim Aufstehen. Diese Helfer und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

