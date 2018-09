Polizei Warendorf / Beckum - 2 leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Beckum - 2 leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf - Am 18.09.18, gegen 13:25 Uhr kam es in Beckum auf der Stromberger Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Ein 24-jähriger Beckumer fuhr mit seinem PKW Mazda auf der Stromberger Straße in Richtung Keitlinghausen. Vor ihm fuhr ein 68-jähriger aus Paderborn mit seinem Seat. Als der 68-jährige verkehrsbedingt bremste, bemerkte dies der nachfolgende 24-jährige zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurden zwei Insassen des Paderborners leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9000,- Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw