Polizei Warendorf / Beckum. 25-jähriger Autofahrer überfährt ...

Beckum. 25-jähriger Autofahrer überfährt Verkehrsinsel und prallt mit parkenden Pkw zusammen

Warendorf - Unverletzt blieb ein 25-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 07.12.2018, um 00.45 Uhr, auf der Vorhelmer Straße in Beckum ereignete. Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die Vorhelmer Straße von Beckum kommend in Fahrtrichtung Roland. Hierbei kam er es ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf eine Verkehrsinsel und fuhr gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Danach kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf zwei davor stehende Fahrzeuge geschoben. Ein Abschleppdienst entfernte den Pkw des 25-Jährigen von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 27.250 Euro.

