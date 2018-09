Polizei Warendorf / Beckum. 27-jährige Randaliererin in ...

Beckum. 27-jährige Randaliererin in Gewahrsam genommen

Warendorf - Am Dienstag, 18.09.2018, um 10.19 Uhr, nahm die Polizei auf der Nordbergstraße in Beckum eine 27-jährige Randaliererin in Gewahrsam. Die Einsatzkräfte waren auf Grund von Streitigkeiten zwischen der jungen Frau und einem 55-jährigen Mann gerufen worden. Während der Sachverhaltsklärung in der Wohnung wurde die 27-Jährige immer aggressiver und kam den Beamten in bedrohlicher Art sehr nahe. Um den Abstand zu wahren hob einer der Beamten seine Hand und hielt sie zwischen der Frau und einer Beamtin. Im gleichen Augenblick biss die Frau dem Beamten in den Daumen und verletzte ihn. Die Einsatzkräfte konnten die 27-Jährige zu bringen und ihr Handschellen anlegen. Angeforderte Unterstützungskräfte brachten die junge Frau danach in das Zentralgewahrsam zur Polizeiwache Ahlen. Die Einsatzkräfte leiteten gegen die 27-Jährige ein Strafverfahren ein.

