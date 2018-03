Polizei Warendorf / Beckum

Beckum -

Warendorf - POLWAF; 22.03.18

Am 22.30.18, gegen 13:10 Uhr kam es auf der Geißlerstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall an einer ausgeschalteten Ampel mit einer leicht verletzten Person. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer bremste an der ausgeschalteten Ampel der Geißlerstraße / Hauptstraße bis zum Stillstand ab, um einem Ampelmonteur das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, der nachfolgte, erkannte dies und bremste ebenfalls. Der nachfolgende 56- jährige Fahrer eines Sattelzuges bremste auch, rutschte jedoch von der Bremse ab und geriet erneut auf das Gaspedal. Dadurch fuhr er auf den vor ihm stehenden Pkw auf und schob diesen noch auf den ersten Pkw. Der 29-jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 42.500,- Euro geschätzt. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw