Polizei Warendorf / Beckum. Ahlener ...

Beckum. Ahlener Straße/Konrad-Adenauer-Ring, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf - Am Dienstag, 28.08.2018, gegen 21.00 Uhr, befuhr eine 51-jährige Dolbergerin mit ihrem schwarzen BMW in Beckum die Ahlener Straße aus Richtung Alleestraße kommend in Richtung Ahlen. An der Kreuzung Ahlener Straße / Konrad-Adenauer-Ring bog sie nach links in den Konrad-Adenauer-Ring ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 62-jährige Beckumerin, die den Konrad-Adenauer-Ring über die Fußgängerfurt überquerte. Die Beckumerin verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Beckum unter der Telefonnummer 02382-9110 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

